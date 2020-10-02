В Одеському дельфінарії народилося дельфінятко: неймовірно миле відео

В Одесі з'явилося на світ маленьке дельфінятко (колаж: РБК-Україна)

В Одесі з'явився на світ маленький дельфін, і момент народження потрапив на відео

В одному з дельфінаріїв Одеси на світ з'явилося крихітне дельфінятко. Зараз малюк відмінно себе почуває і багато часу проводить зі своєю мамою на ім'я Кроха.

Цікаво, що народження маленького чуда показали на відео в Facebook-сторінці дельфінарію.

"Малюк почуває себе чудово і плаває поруч зі своєю мамою Крохою. Вона оточила свою дитину турботою і любов'ю і не відпливає від неї ні на хвилинку", - розповіли в дельфінарії.

Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом їх сім'ї і допомагають мамі. Це вже 33-й малюк у мережі дельфінаріїв "Немо".

Поспішаємо поділитися з Вами радісною новиною! В одеському дельфінарії народилося дельфінятко і сам зробив перший вдих. Це вже 33-ій малюк в мережі дельфінаріїв NEMO! Наш милий малюк почуває себе чудово і плаває поруч зі своєю мамою Крихіткою! Крихітка оточила турботою і любов'ю своєї дитини і не відпливає від нього ні на хвилинку! Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом їх сім'ї і допомагають мамі в турботі про маленького дельфіна А Ви хочете побачити маленького дельфіна? Чекаємо Вас в дельфінарії NEMO! Опубліковано Дельфінарій Немо Середа, 30 вересня 2020 р.

В Одесі народилося дельфінятко (відео: facebook.com/delfinariy.nemo)

"Клас, таке славне дельфінятко! Здоров'я йому, дуже хочеться побачити його незабаром на виставі";

"Вау! Вітаю! Це завжди хвилююче!"

"Яке диво, не перестаємо дивуватися, дива поруч з нами", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що у Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочиваючими. Тварини бавилися і стрибали між людьми, що купалися в морі. У мережі показали яскраве відео з іграми ссавців.

Також повідомлялося, що в Одесі провели рятувальну операцію заради зграї дельфінів, які запливли в межі міського пляжу і не могли вибратися у "велику" воду.