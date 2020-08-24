Стрибали прямо на людей: у Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочиваючими (відео)

Дельфіни пустували з відпочиваючими на Азовському морі
У Бердянську дельфіни влаштували неймовірні гри з відпочиваючими на узбережжі Азовського моря. Тварини плавали між людьми і високо вистрибували, викликаючи неймовірний захват у людей.
Відео з'явилося в Facebook Юлії Шелкопляс з геотегом "Бердянська коса".
"Вони повернулися", - підписала автор відео.
Кілька дельфінів бризкалися, пустували і вистрибували на людей, викликаючи шквал позитивних емоцій і вересків у відпочиваючих.
Цікаво, що в ігри з дельфінами в Запорізькій області повірили не всі користувачі. Дехто засумнівався через надто чисту воду, яка швидше властива Чорному, а не Азовському морю.
Вони повернулися!Опубліковано Юлією Шелкопляс Субота, 22 серпня 2020 р.
Дельфіни потішилися в море з відпочиваючими (відео: facebook.com)
"Це правда Бердянськ? Або черговий разводняк?
Ох, це бердянське море з чистою водою..." - пишуть в коментарях скептики.
Раніше ми писали, що у Кирилівці туристи помітили "морську свиню". Тварина потрапила на відео.
Також повідомлялося, що на курорті Азовського моря неможливо зайти в море.
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