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Добрі новини: рятувальники допомогли родині дельфінів вибратися з "пастки"

Неділя 19 липня 2020 16:10
Добрі новини: рятувальники допомогли родині дельфінів вибратися з "пастки"
В Одесі вдалося врятувати дельфінів (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Рятувальники допомогли дельфінам вибратися з акваторії біля міського пляжу

В Одесі вдалося врятувати дельфінів, загублених біля пляжу. Рятувальна операція по звільненню зграї дельфінів, які чотири дні не могли виплисти з акваторії міського пляжу у відкрите море, успішно завершилася сьогодні, 19 липня. Про це повідомила пресслужба Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Близько 4:00 шестеро сімейства дельфінів Афалін покинули акваторію пляжу і вийшли у відкрите море", — йдеться в повідомленні.

Спецоперацію з порятунку дельфінів почали 18 липня. До тих пір чотири дорослих і двоє дитинчат запливли за пірс, дезорієнтувалися і втратили місце виходу.

"Зараз нашими співробітниками звільнено акваторію пляжу і траверси від відпочиваючих. За словами зоозахисників і фахівців, це допоможе тваринам самостійно вибратися у відкрите море", - додали у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Нагадаємо, що раніше в Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі.

Також ми писали, що на популярному українському курорті навала величезних медуз.

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