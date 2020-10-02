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В Одесском дельфинарии родился дельфиненок: невероятно милое видео

Пятница 02 октября 2020 18:16
В Одесском дельфинарии родился дельфиненок: невероятно милое видео
В Одессе появился на свет маленький дельфиненок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе появился на свет маленький дельфин, и момент рождения попал на видео

В одном из дельфинариев Одессы на свет появился крохотный дельфиненок. Сейчас малыш отлично себя чувствует и много времени проводит со своей мамой по имени Кроха.

Интересно, что рождение маленького чуда показали на видео в Facebook-странице дельфинария.

"Малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой. Она окружила своего ребенка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минутку", - рассказали в дельфинарии.

Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме. Это уже 33-й малыш в сети дельфинариев "Немо".

Спешим поделиться с Вами радостной новостью! В одесском дельфинарии родился дельфиненок и сам сделал первый вдох. Это уже 33-ий малыш в сети дельфинариев NEMO! Наш милый малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой! Кроха окружила заботой и любовью своего ребёнка и не отплывает от него ни на минутку! Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме в заботе о маленьком дельфине А Вы хотите увидеть маленького дельфина? Ждём Вас в дельфинарии NEMO!

Опубліковано Дельфинарий Немо Середа, 30 вересня 2020 р.

В Одессе родился дельфиненок (видео: facebook.com/delfinariy.nemo)

  • "Класс, такой славный дельфиненок! Здоровья ему, очень хочется увидеть его вскоре на представлении";
  • "Вау! Поздравляю! Это всегда волнительно!"
  • "Какое чудо, не перестаем удивляться, чудеса рядом с нами", - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Животные резвились и прыгали меж людьми, что купались в море. В сети показали яркое видео с играми млекопитающих.

Также сообщалось, что в Одессе провели спасательную операцию ради стаи дельфинов, которые заплыли в пределы городского пляжа и не могли выбраться в "большую" воду.

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