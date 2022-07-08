Український солдат рятує бездомних тварин і вже став зіркою у західних ЗМІ (відео)

Український солдат рятує бездомних тварин в роздираючій війною країні і розтоплює серця людей в TikTok.

Ролик, опублікований в TikTok Ярославом Луцишиним, показує купу цуценят, кішку і її новонароджених кошенят, а інший показує, як вже вирощені кішки і собаки ділять миску з їжею разом.

Ярослав Луцишин (фото: facebook.com/yazzik)

Про що публікує відео військовий

Український військовий веде блог з відео про трьох цуценят, що захищають кішку і новонароджених кошенят.

Ярослав мило розмовляє з цуценятами і гладить їх, намагаючись завоювати їхню довіру.

"Ось такі справи бувають на світі. Лежить кішка, три цуценя і багато новонароджених маленьких кошенят. І песики їх охороняють, гарчать. Мої маленькі, хто гарчить. Покажи кошенят", - підписав ролик військовий.

Відео було переглянуто 4,2 мільйона разів і набрало 723 тисячі лайків.

Ярослав Луцишин рятує тварин (скріншот The Mirror)

У продовження Ярослав записав серію відео, де показав, як тварини уживаються один з одним і військовими.

В одному з роликів молода людина грає з щенятами, після чого до нього підходить мати-кішка, на задньому плані гуляє коза.

Рятуючись від війни, багато людей забрали з собою своїх вихованців.

Але деякі не змогли, і сотні, якщо не тисячі домашніх тварин в Україні залишилися покинутими через протокол про некомерційне ввезення домашніх тварин в ЄС.