В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

В Одесі невідомі замінували будівля Морського вокзалу
Морський вокзал в Одесі і причали заміновані. Такий електронний лист сьогодні, 5 липня, отримав міністр інфраструктури Володимир Омелян, який зробив відповідний пост на своїй сторінці у Facebook.
Невідомі вимагають заборонити кораблям НАТО заходити в акваторії Одеського порту та відновити реєстрацію в якості кандидатів у народні депутати Клюєва і Шарія на виборах.
У листі також йдеться, що якщо вимоги не будуть виконані до 14:00, то будівля Морського вокзалу та прилеглі до нього причали будуть підірвані.
За словами Омеляна, це не робота місцевих божевільних, а чітка політика Москви по залякуванню, блокади і терору.
"Переговори з Кремлем можна вести лише тоді, коли українські танки будуть на Червоній площі", - написав міністр інфраструктури.
Скріншот з Facebook
Омелян зробив фотографію зі своєї електронної пошти, на якій видно вимоги невідомих.
Морський вокзал в Одесі замінували (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)
Варто зазначити, що поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об'єктів у місті Одесі і області.
Користувачі мережі також прокоментували пост Омеляна.
Нагадаємо, що вчора, 4 червня, в Харкові "замінували" метро та стадіон.
Раніше повідомлялося, що в Одесі замінували суд, де зачитували вирок мера міста Геннадія Труханова.