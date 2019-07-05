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В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

STYLERЖиття    05.07.2019 - 13:56
В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина
Морський вокзал в Одесі замінували (фото: колаж РБК-Україна)

В Одесі невідомі замінували будівля Морського вокзалу

Морський вокзал в Одесі і причали заміновані. Такий електронний лист сьогодні, 5 липня, отримав міністр інфраструктури Володимир Омелян, який зробив відповідний пост на своїй сторінці у Facebook.

Невідомі вимагають заборонити кораблям НАТО заходити в акваторії Одеського порту та відновити реєстрацію в якості кандидатів у народні депутати Клюєва і Шарія на виборах.

У листі також йдеться, що якщо вимоги не будуть виконані до 14:00, то будівля Морського вокзалу та прилеглі до нього причали будуть підірвані.

За словами Омеляна, це не робота місцевих божевільних, а чітка політика Москви по залякуванню, блокади і терору.

"Переговори з Кремлем можна вести лише тоді, коли українські танки будуть на Червоній площі", - написав міністр інфраструктури.

В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

Скріншот з Facebook

Омелян зробив фотографію зі своєї електронної пошти, на якій видно вимоги невідомих.

В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

Морський вокзал в Одесі замінували (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)

Варто зазначити, що поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об'єктів у місті Одесі і області.

Користувачі мережі також прокоментували пост Омеляна.

  • Навіщо ви публікуєте це? Навіщо розводитете паніку? Це у вашій компетенції? Чому немає заяв від компетентних органів?
  • Це маразм якийсь, коли чиновники можуть публікувати у себе подібну інформацію. Що він хотів цим сказати народу? Нам в бомбосховища ховатися, або він хотів заспокоїти, що у них все під контролем і вони розбираються в ситуації і проводять огляд морського вокзалу на предмет мінування? Ось до чого цей пост від особи чиновника? Зовсім несамовита людина?

В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

  • Дійсно є ті, хто в це вірить? Крім Володимира;

В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

  • А телеграму з кремля не отримували? Це днище, на кого це розраховано? На розумово відсталих?

В Одесі замінували морвокзал: стала відома причина

Нагадаємо, що вчора, 4 червня, в Харкові "замінували" метро та стадіон.

Раніше повідомлялося, що в Одесі замінували суд, де зачитували вирок мера міста Геннадія Труханова.

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