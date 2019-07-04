В Одесі замінували суд, де зачитують вирок Труханову

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У зв'язку з цим почалась вимушена перерва

Малиновський районний суд Одеси, у якому сьогодні зачитують вирок меру Одеси Геннадію Труханову, "замінували". Про це заявив слідчий суддя під час засідання.

У зв'язку з цим почалась вимушена перерва, правоохоронці евакуювали відвідувачів і співробітників суду. За оцінками суддів, без урахування таких позапланових перерв, читання вироку займе приблизно 25 годин.

У прес-службі поліції зазначають, що їм надійшла інформація про мінування ряду об'єктів у Одесі.

"Для перевірки вказаного повідомлення на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні у Малиновському суді зачитують вирок меру Одеси Генадію Труханову.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради Одеси, в тому числі і Труханова, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Спеціалізована актикорупційна прокуратура просить меру 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.