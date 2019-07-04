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У Харкові "замінували" метро та стадіон

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 20:16
У Харкові "замінували" метро та стадіон
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція перевіряє повідомлення про замінування

У Харкові правоохоронці шукають вибухівку на стадіоні "Металіст" і станції метро "Спортивна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, повідомлення про закладення вибухівки надійшло в поліцію 4 липня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 липня в Одесі надійшло повідомлення про мінування міжнародного аеропорту, торгово-офісного центру та низки адміністративних будівель. На місцях працювали поліція, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінила алгоритм реагування на повідомлення про мінування. За його словами, це рішення було прийнято, щоб не допустити зриву процесу голосування в день виборів у Верховну раду.

Також у вівторок, 2 червня, у Києві перевіряли всі дитячі сади після повідомлення про мінування. У листі, надісланому на електронну пошту Головного управління ДСНС в Києві, повідомлялося, що заміновано всі дитячі сади і вони нібито можуть вибухнути в 13:00.

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