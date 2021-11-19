В Одесі суд призначив незвичайне покарання: прочитати Івана Франка та Льва Толстого

В Одесі суддя Малиновського районного суду виніс незвичайний вирок дрібному злодюжці. Крім умовного терміну, злочинець повинен понести й духовне покарання - прочитати вірш Івана Франка і твір Льва Толстого.

Суддя Олександр Гарський визнав винним у скоєнні крадіжки з проникненням в житло 26-річного місцевого жителя.

Хлопець в липні пробрався у квартиру свого знайомого, вкрав мобільний телефон і 50 гривень. Збиток був оцінений в 903,33 гривні.

Обвинувачений свою провину визнав і суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік.

Крім того, суддя виніс вимогу – прочитати трилогію повістей Льва Толстого "дитинство. Отроцтво. Юність "(1851-1857 роки) та вірш Івана Франка"строфи".

Як пояснив суддя Гарський, судом була дана оцінка не окремому вчинку обвинуваченого, а його особистості.

Варто зазначити, що раніше цей суддя призначив схоже покарання двом хлопцям, яких затримали за крадіжку магнітофона з автомобіля.

Що відомо про обвинуваченого

26-річний хлопець виховувався батьком, оскільки мати пішла з сім'ї, коли він був ще маленьким.

Мати поїхала в інше місто і створила там іншу сім'ю, а хлопець навчався в різних школах, жив з батьком в різних населених пунктах.

В юності він майже постійно перебував на вулиці, майже не вчився, займався бродяжництвом.

Його навіть помістили в притулок, бо батьки абсолютно не контролювали його дії. Він фактично виріс без уваги та турботи.

"Відповідно, з 1 по 5 клас обвинувачений фактично не вчився, закінчив тільки 9 класів відразу почав працювати, оскільки вступити до технікуму не зміг через погані оцінки", - сказано в повідомленні.

Обвинувачений вже сам створив свою сім'ю й у нього у 2019 році народилася дитина. Крім того, він виховує з дружиною ще одну дитину – від першого шлюбу дружини.

На суді було встановлено, що обвинувачений за все своє життя не прочитав жодного літературного твору, А в ході судового засідання читав по складах.

Чому суддя вибрав саме ці книги

За словами Гарського, в трилогії Толстого описується відповідь на питання про те, як чисте безпосереднє створення може перетворитися на марнославну порочну людину.

А вірш Франка розкриває сенс життя кожної людини та пояснює, як залишитися високоморальною особистістю.