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В Одессе суд назначил необычное наказание: прочитать Ивана Франко и Льва Толстого

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Одесса, Пятница 19 ноября 2021 10:57
В Одессе суд назначил необычное наказание: прочитать Ивана Франко и Льва Толстого Судья присудил обвиняемому читать Франко и Толстого (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор мелкому воришке. Кроме условного срока, преступник должен понести и духовное наказание – прочитать стихотворение Ивана Франко и произведение Льва Толстого.

Детали необычного дела рассказали в пресс-службе суда.

Судья Александр Гарский признал виновным в совершении кражи с проникновением в жилище 26-летнего местного жителя.

Парень в июле пробрался в квартиру своего знакомого, украл мобильный телефон и 50 гривен. Ущерб был оценен в 903,33 гривны.

Обвиняемый свою вину признал и суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Кроме того, судья вынес требование – прочитать трилогию повестей Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность" (1851-1857 годы) и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

Как объяснил судья Гарский, судом была дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, а его личности.

Стоит отметить, что ранее этот судья назначил похожее наказание двум парня, которых задержали за кражу магнитофона из автомобиля.

Что известно об обвиняемом

26-летний парень воспитывался отцом, так как мать ушла из семьи, когда он был еще маленьким.

Мать уехала в другой город и создала там другую семью, а парень учился в разных школах, жил с отцом в разных населенных пунктах.

В юности он почти постоянно находился на улице, почти не учился, занимался бродяжничеством.

Его даже поместили в приют, так как родители совершенно не контролировали его действия. Он фактически вырос без внимания и заботы.

"Соответственно, с 1 по 5 класс обвиняемый фактически не учился, закончил только 9 классов сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", - сказано в сообщении.

Обвиняемый уже сам создал свою семью и у него в 2019 году родился ребенок. Кроме того, он воспитывает с женой еще одного ребенка – от первого брака супруги.

На суде было установлено, что обвиняемый за всю свою жизнь не прочитал ни одного литературного произведения, а в ходе судебного заседания читал по слогам.

Почему судья выбрал именно эти книги

По словам Гарского, в трилогии Толстого описывается ответ на вопрос о том, как чистое непосредственное создание может превратиться в тщеславного порочного человека.

А стихотворение Франко раскрывает смысл жизни каждого человека и объясняет, как остаться высоконравственной личностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что антивакцинатор Стахив рассказал о родственных связях с Кеннеди.

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