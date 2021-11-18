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Главу Facebook Марка Цукерберга викликають в український суд

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Коростень, Четвер 18 листопада 2021 08:26
Главу Facebook Марка Цукерберга викликають в український суд Фото: Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Власника соцмережі Facebook Марка Цукерберга викликають до суду Коростеня на вимогу мера міста Овруч Івана Коруда для участі в процесі у справі про захист його честі, гідності та ділової репутації.

Це випливає з рішення Коростенського міськрайсуду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень в Україні.

Як значиться в документі, дата засідання за участю американського підприємця, як співвідповідача за цивільним позовом Коруда проти Олексія Кравчука, який керував овруцькою партійною організацією ВО "Свобода", рішенням судді Н. Я. Волкової призначена на 9 ранку 2 грудня.

Главу Facebook Марка Цукерберга викликають в український суд

фото: скрін reyestr.court.gov.ua

Судова тяжба між посадовою особою і "свободівцем" триває з 2019-го. Як уточнює видання "Відкритий", Коруд звинувачує Кравчука і вимагає відшкодування моральної шкоди за поширення інформації про нібито незаконну діяльність мера в корисливих цілях.

На підставі того, що такі пости публікувалися в соціальній мережі Facebook, а працівники компанії Цукерберга не припиняли тиражування, мер Овруча наполягає на стягненні з глави IT-гіганта 1 гривні моральної шкоди.

Чи відгукнеться бізнесмен з Каліфорнії на поклик української Феміди та чи здійснить візит до Коростеня, стане відомо через два тижні...

А ми нагадаємо, що зараз розпочата інша судова справа за позовом компанії Facebook проти громадянина України, якого підозрюють у розкраданні та крадіжці даних 178 мільйонів користувачів соцмережі.

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Facebook Марк Цукерберг
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