В Одесі школи та лікарні можуть залишитися без опалення: названо причину

Яка ціна на газ

Гриневецький розповів, що до кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну - 11,5 гривень за куб.

Окрім того, наступного року області запропонували новий тариф - 40 гривень за куб. Ціни зросли через підвищення оптової ціни на світовому ринку.

Важливо, що в бюджеті зараз немає відповідної суми, аби погасити заборгованість. Водночас "Одесагаз" вже направив 221 лист до закладів соціальної інфраструктури з попередженням про відключення газу.

Також відповідна ситуація може призвести до зриву опалювального сезону та навчального процесу та припинення надання лікувальних послуг.