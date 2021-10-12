Коли у Черкасах увімкнуть опалення: рішення місцевої влади

У Черкасах під час засідання виконавчого комітету розглянули кілька рішень, які стосуються опалювального сезону. Опалення в житлових будинках поки не будуть вмикати.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Втім, опалення вмикають вже сьогодні в лікарнях і в поліклініках. У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня.

"У житлових будинках розпочинатимемо опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме нижче +8. Нині ж синоптики прогнозують незначне потепління", - написав мер міста.