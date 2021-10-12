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Коли у Черкасах увімкнуть опалення: рішення місцевої влади

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Черкаси, Вівторок 12 жовтня 2021 14:00
Коли у Черкасах увімкнуть опалення: рішення місцевої влади Фото: коли у Черкасах увімкнуть опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Черкасах під час засідання виконавчого комітету розглянули кілька рішень, які стосуються опалювального сезону. Опалення в житлових будинках поки не будуть вмикати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Втім, опалення вмикають вже сьогодні в лікарнях і в поліклініках. У дитячих садочках опалювальний сезон стартує із 16 жовтня.

"У житлових будинках розпочинатимемо опалювальний сезон тоді, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме нижче +8. Нині ж синоптики прогнозують незначне потепління", - написав мер міста.

Нагадаємо, дві області оголосили НС через постачання газу бюджетним установам.

Зазначимо, у Чернігові опалювальний сезон у місті почався 11 жовтня.

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Черкаси Опалювальный сезон
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