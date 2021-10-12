Українці заборгували за комуналку понад 60 млрд гривень
Фото: борги за комуналку перевищили 60 млрд гривень
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за серпень 2021 року скоротилася на 1,5 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 23,3 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд гривень.