В Одессе школы и больницы могут остаться без отопления: названа причина

Какая цена на газ

Гриневецкий рассказал, что до конца этого года регион договорился с поставщиками газа о фиксированной цене - 11,5 гривен за куб.

Кроме того, в следующем году области предложили новый тариф - 40 гривен за куб. Цены выросли из-за повышения оптовой цены на мировом рынке.

Важно, что в бюджете сейчас нет соответствующей суммы, чтобы погасить задолженность. В то же время "Одессагаз" уже направил 221 письмо в учреждения социальной инфраструктуры с предупреждением об отключении газа.

Также соответствующая ситуация может привести к срыву отопительного сезона и учебного процесса и прекращению предоставления лечебных услуг.