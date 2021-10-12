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В Одессе школы и больницы могут остаться без отопления: названа причина

Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области бюджетные учреждения могут остаться без отопления. Все из-за слишком высоких цен на газ.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, пишет Vgorode.

Какая цена на газ

Гриневецкий рассказал, что до конца этого года регион договорился с поставщиками газа о фиксированной цене - 11,5 гривен за куб.

Кроме того, в следующем году области предложили новый тариф - 40 гривен за куб. Цены выросли из-за повышения оптовой цены на мировом рынке.

Важно, что в бюджете сейчас нет соответствующей суммы, чтобы погасить задолженность. В то же время "Одессагаз" уже направил 221 письмо в учреждения социальной инфраструктуры с предупреждением об отключении газа.

Также соответствующая ситуация может привести к срыву отопительного сезона и учебного процесса и прекращению предоставления лечебных услуг.

Ранее мы сообщали, что украинцы задолжали за коммуналку более 60 млрд гривен. По состоянию на конец месяца долги составили 62,9 млрд гривен.

Также мы писали, когда в Черкассах включат отопление. В частности, отопление в жилых домах пока не будут включать.

Кроме того, отопление включено сегодня в больницах и в поликлиниках. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.

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Газ