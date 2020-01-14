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Опубліковано нове відео попадання ракет літака МАУ

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 19:10
Опубліковано нове відео попадання ракет літака МАУ
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Влада Ірану заявила, що сбитие українського лайнера сталося помилково

У мережі з'явилося нове відео попадання ракет в літак "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, який зазнав аварії 8 січня в Тегерані. Відповідне відео опублікував персидскоязычный телеканал Manoto на своїй сторінці в Twitter.

Наголошується, що на відео зафіксовано запуск ракет літака МАУ. Зокрема, видно запуск декількох ракет, попадання їх в об'єкт і падіння літака.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 8 січня. Літак МАУ був збитий двома ракетами іранськими військовими. В результаті загинули всі 176 осіб, які перебувають на борту літака. Іранські військові заявили, що збили літак помилково, очікуючи атаки з боку США.

У вівторок, 14 січня, влада Ірану заявила, що затримали "деяких людей" за роль у катастрофу українського літака під Тегераном. При цьому деталі затримання, кількість заарештованих і їх імена не розголошуються.

Також РБК-Україна писало, що помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисне. За його словами, перед відправленням українських експертів в Іран розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.

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