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В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео)

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Одеса, П'ятниця 26 серпня 2022 19:59
В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі з'являться особливі мобільні укриття
Автор: Володимир Костирін

В Одесі встановлять вуличні малогабаритні бетонні укриття з броньованими дверима - конструкції повинні захищати жителів і гостей міста від ворожих обстрілів, уламків збитих ракет, снарядів тощо.

Відео таких укриттів для громадських місць Одеси показано на YouTube-каналі "SafeplaceUA".

Укриття типу SafePlace з'являться в парках і скверах, на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках.

В укриттях - до 18 сидячих місць, всередині також є місця для візків, освітлення і вентиляція. Конструкції виготовляються з армованого бетону, обладнані броньованими дверима. Товщина стін укриття - понад 25 см, а стелі - більш як 40 см.

"Кожне укриття будуть розмальовувати місцеві художники, а благодійники зможуть задонатити гроші, щоб отримати іменну табличку або малюнок на стінах укриття", - передає Build Portal.

В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео)В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео)

В Одесі встановлять мобільні укриття типу SafePlace (фото: facebook.com/budport.com.ua)

Модель була розроблена благодійним фондом "Юність 2.0" і об'єднанням Urban.inst.

На виготовлення одного укриття йде близько 400 тисяч гривень, а по часу - приблизно 25 днів.

Мобільні укриття розміщують по різних локаціях в Одесі за допомогою підйомного крана.

В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео)В Одесі з'являться мобільні бетонні укриття, як в Ізраїлі: як вони виглядатимуть (відео)

Бетонні мобільні укриття встановлять в Одесі (фото: facebook.com/budport.com.ua / dumskaya.net)

Запустили таку ініціативу по встановленню бетонних укриттів місцеві активісти, які орієнтуються на досвід Ізраїлю. У планах - створення тисячі таких мобільних бетонних конструкцій, а встановлювати їх хочуть у різних містах України.

За словами керівника проекту Іллі Блохіна, перше укриття в Одесі з'явиться ближче до кінця вересня в одному з парків міста.

Відео: в Одесі з'являться мобільні укриття типу SafePlace

Раніше ми писали, що нещодавно в Харкові встановили першу безпечну автобусну зупинку, і показували, як вона виглядає.

Нагадаємо також, що подібні безпечні зупинки з укриттям планують встановити в Києві та в Кропивницькому.

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