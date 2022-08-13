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У Києві планують облаштувати зупинки-укриття

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Київ, Субота 13 серпня 2022 13:41
У Києві планують облаштувати зупинки-укриття Фото: у Києві планують збудувати зупинки-укриття (мерія Харкова)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві за прикладом інших міст задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів. Зараз влада формує список найлюдяніших місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення міськради.

Влада поясняє, що розглядає досвід Ізраїля, де побудували безпечні бетонні зупинки, щоб громадяни змогли швидко після оголошення повітряної тривоги сховатися.

Тому у Києві хочуть збудувати подібні укриття у межах зупинок громадського транспорту, де часто скупчуються жителі столиці. Департаменту транспортної інфраструктури доручили за місяць сформувати перелік місць із найбільшим скупченням людей.

Також столична влада хоче обладнати зупинки-укриття безкоштовним інтернетом.

Нагадаємо, що першим про будівництво бетонних зупинок заявив Харків. Пізніше про таку ініціативу заговорили у Кропивницькому.

Також варто зазначити, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

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