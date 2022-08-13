У Києві планують облаштувати зупинки-укриття

У Києві за прикладом інших міст задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів. Зараз влада формує список найлюдяніших місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення міськради.

Влада поясняє, що розглядає досвід Ізраїля, де побудували безпечні бетонні зупинки, щоб громадяни змогли швидко після оголошення повітряної тривоги сховатися. Тому у Києві хочуть збудувати подібні укриття у межах зупинок громадського транспорту, де часто скупчуються жителі столиці. Департаменту транспортної інфраструктури доручили за місяць сформувати перелік місць із найбільшим скупченням людей. Також столична влада хоче обладнати зупинки-укриття безкоштовним інтернетом.