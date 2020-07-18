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В Одесі з пляжів поліцейські виганяють людей: що відбувається (відео)

Одеса, Субота 18 липня 2020 16:10
В Одесі з пляжів поліцейські виганяють людей: що відбувається (відео)
Пляж в Одесі (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

В Одесі правоохоронці огородили вихід до моря на центральних пляжах

В Одесі розпочалися роботи по підйому затонулого танкера Delfi, тому на пляжі "Дельфін" та інших сусідніх поліція почала проганяти відпочиваючих.

Про це 18 липня передає УСИ.

Робочі планують підняти танкер, який затонув 22 листопада 2019 року і за цей час став на узбережжі на одному з центральних пляжів Одеси своєрідною "пам'яткою", з хвилеріза та поставити на кіль, після чого відбуксирувати з пляжу.

Вранці стартували підготовчі роботи. На Дельфін прибули правоохоронці й відгородили від громадян вихід до моря на території біля судна. Людей попросили піти з пляжу і скрізь розставили по периметру муніципальну охорону і нацгвардійців.

Евакуацією танкера займається компанія підрядник Smart Marine Concерt. Планувалося почати операцію ще 16 липня, але тоді не дозволили погодні умови.

Відео: Для евакуації танкера Delfi з сусідніх пляжів виганяють відпочиваючих

Не обійшлося і без ексцесів - в момент, коли буксири намагалися поставити судно на кілт, відірвався один з двох тросів.

Підняття танкера і його буксирування в Чорноморськ збираються проводити в 4 етапи. Спочатку з танкера витіснять воду, зробивши його трохи плавучим. Пізніше за допомогою буксира його носову частину відірвуть від дна. Далі - відкачування води з трюмів. Таким чином, і задня частина танкера повинна стати плавучою, що дозволить прибрати її з пляжу.

Раніше повідомлялося, що через танкер Delfi нещодавно в Одесі вчергове сталася екологічна катастрофа на пляжі.

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