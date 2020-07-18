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В Одесі почали піднімати затонулий минулого року танкер

Одеса, Субота 18 липня 2020 14:38
В Одесі почали піднімати затонулий минулого року танкер
Фото: затонулий танкер (скрін з відео на фб автор В'ячеслав Грубий)
Автор: РБК-Україна

Танкер намагаються поставити на кіль для подальшого буксирування

Сьогодні, 18 липня, в Одесі почалася операція з підйому танкера Delfi, який затонув восени 2019 року. Його повинні поставити на кіль і відбуксирувати з пляжу.

Про це повідомляє місцевий "7 канал".

Повідомляється, що підйом танкера почався сьогодні вранці. Його спробують вирівняти за допомогою канатів і буксирів, довівши кут нахилу суду до 45 градусів, щоб поставити на кіль.

Також повідомляється, що відпочиваючих попросили покинути пляж, район оточила поліція і військовослужбовці Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що роботи з підйому затонулого на одеському узбережжі танкера Delfi повинні завершитися до 20 липня за умови гарної погоди та відсутності хвиль.

Зазначимо, з танкера періодично продовжувало витікати паливо, внаслідок чого в морі фіксувалося перевищення концентрації шкідливих речовин.

Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси в кінці листопада минулого року, коли його через сильний шторм зірвало з якоря і віднесло до акваторії міста. Весь цей час судно залишалося поблизу пляжу, а власник не міг вирішити питання з його підйому.

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