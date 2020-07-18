В Одессе с пляжей полицейские выгоняют людей: что происходит (видео)

Пляж в Одессе (фото: РБК-Украина)

В Одессе правоохранители оградили выход к морю на центральных пляжах

В Одессе начались работы по подъему затонувшего танкера Delfi, поэтому на пляже Дельфин и других соседних полиция принялась прогонять отдыхающих.

Об этом 18 июля передает УСИ.

Рабочие планируют поднять танкер, который затонул 22 ноября 2019 года и за это время ставший на побережье на одном из центральных пляжей Одессы своеобразной "достопримечательностью", с волнореза и поставить на киль, после чего отбуксировать с пляжа.

Утром стартовали подготовительные работы. На Дельфин прибыли правоохранители и оградили от граждан выход к морю на территории возле судна. Людей попросили уйти с пляжа и везде по периметру расставили муниципальную охрану и нацгвардейцев.

Эвакуацией танкера занимается компания подрядчик Smart Marine Concерt. Планировалась начать операцию еще 16 июля, но тогда не позволили погодные условия.

Видео: Для эвакуации танкера Delfi с соседних пляжей выгоняют отдыхающих

Не обошлось и без эксцессов - в момент, когда буксиры пытались поставить судно на килт, оторвался один из двух тросов.

Поднятие танкера и его буксировки в Черноморск собираются проводить в 4 этапа. Изначально из танкера вытеснят воду, сделав его немного плавучим. Позже с помощью буксира его носовую часть оторвут от дна. Далее - откачка воды из трюмов. Таким образом, и задняя часть танкера должна стать плавучей, что позволит убрать его с пляжа.

Ранее сообщалось, что из-за танкера Delfi недавно в Одессе в очередной раз произошла экологическая катастрофа на пляже.