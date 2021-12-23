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В Одесі парує море: з'явилося неймовірне відео

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Одеса, Четвер 23 грудня 2021 16:53
В Одесі парує море: з'явилося неймовірне відео В Одесі парує море (dumskaya.net)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі через різницю температур повітря і морської води утворилося рідкісне природне явище – парує море.

Про це повідомляє ТСН.

Так, акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

Зазначається, що сьогодні, 13 грудня, вночі в Одесі було десять градусів нижче нуля, а температура морської води – плюс п’ять. Тому вже зранку і з’явився пар.

В Одесі парує море: з'явилося неймовірне відеоВ Одесі парує море: з'явилося неймовірне відеоВ Одесі парує море (скрін з відео)

За сонячної морозної погоди, пара над морем утворює дивовижні візерунки.

Окрім того, поки містяни милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Все тому, що пара заважає навігації, адже це суттєво зменшує видимість на морі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі в -14 градусів "закипіло" море.

Також ми писали, що на пляжах Азовського моря помітили зелені кульки.

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