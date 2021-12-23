В Одессе дымится море: появилось невероятное видео

Так, акватория дымится из-за разницы температур между воздухом и морской водой.

Отмечается, что сегодня, 13 декабря, ночью в Одессе было десять градусов ниже нуля, а температура морской воды – плюс пять. Поэтому уже утром и появился пар.

В Одессе дымится море (скрин с видео)

В солнечную морозную погоду пар над морем образует удивительные узоры.

Кроме того, пока горожане любуются редким природным явлением, моряки ждут, пока пар пойдет. Все потому, что пара мешает навигации, ведь это существенно уменьшает видимость на море.