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В Одессе дымится море: появилось невероятное видео

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Одесса, Четверг 23 декабря 2021 16:53
В Одессе дымится море: появилось невероятное видео В Одессе дымится море (dumskaya.net)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе из-за разницы температур воздуха и морской воды образовалось редкое природное явление - дымится море.

Об этом сообщает ТСН.

Так, акватория дымится из-за разницы температур между воздухом и морской водой.

Отмечается, что сегодня, 13 декабря, ночью в Одессе было десять градусов ниже нуля, а температура морской воды – плюс пять. Поэтому уже утром и появился пар.

В Одессе дымится море: появилось невероятное видеоВ Одессе дымится море: появилось невероятное видеоВ Одессе дымится море (скрин с видео)

В солнечную морозную погоду пар над морем образует удивительные узоры.

Кроме того, пока горожане любуются редким природным явлением, моряки ждут, пока пар пойдет. Все потому, что пара мешает навигации, ведь это существенно уменьшает видимость на море.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в -14 градусов "закипело" море.

Также мы писали, что на пляжах Азовского моря заметили зеленые шарики.

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Одесса море
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