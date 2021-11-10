ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)

Новость на русском →
Кирилівка, Середа 10 листопада 2021 15:38
На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото) На берег Азовського моря викинуло зелені кульки (колаж РБК-Україна, фото: mv.org)
Автор: Тетяна Самарук

У курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області на пляжах з'явились зелені м'які кульки, які різних розмірів.

Про це повідомляє mv.org.ua.

Так, на узбережжя Азовського моря кульки винесло море, а місцеві мешканці кажуть, що раніше їх не бачили.

"Кульки м'які навпомацки, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив", – розповів місцевий мешканець.

Як розповіли експерти Приазовського національного природного парку, зелені кульки називають куляста кладофора - природний біофільтр. Зокрема, це вид зелених водоростей, які є в Азовському морі.

Окрім того, водорість має форму правильної кулі й складається з тонких ниток, що гілкуються. Тому це дозволяє рослині легко пересуватися за течією. Також кульки можуть виростати до 12-30 см, але зростання дуже повільне, всього 4-5 мм на рік.

На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)На пляжах Азовського з'явились зелені кульки (mv.org.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці море стало кольору какао.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское море море
LITE
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені