На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)

У курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області на пляжах з'явились зелені м'які кульки, які різних розмірів.

Так, на узбережжя Азовського моря кульки винесло море, а місцеві мешканці кажуть, що раніше їх не бачили.

"Кульки м'які навпомацки, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив", – розповів місцевий мешканець.

Як розповіли експерти Приазовського національного природного парку, зелені кульки називають куляста кладофора - природний біофільтр. Зокрема, це вид зелених водоростей, які є в Азовському морі.

Окрім того, водорість має форму правильної кулі й складається з тонких ниток, що гілкуються. Тому це дозволяє рослині легко пересуватися за течією. Також кульки можуть виростати до 12-30 см, але зростання дуже повільне, всього 4-5 мм на рік.

На пляжах Азовського з'явились зелені кульки (mv.org.ua)