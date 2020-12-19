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В Одесі на відкритті ялинки грав російський шансон

Одеса, Субота 19 грудня 2020 23:23
В Одесі на відкритті ялинки грав російський шансон
В Одесі під час відкриття новорічної ялинки включили шансон (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

У суботу, 19 грудня, новорічну ялинку також запалили і в Одесі. Її встановили біля міської мерії на Думській площі. Після офіційної частини відкриття одеситам включили російський шансон.

Спочатку перед місцевими жителями виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Олександра Саліка, музиканти якого перетворилися на Дідів Морозів. Про це повідомляє видання "Думська".

Оркестр виконав святкові мелодії, а потім перед мерією спалахнув невеликий феєрверк. Після цього з колонок почався доноситися блатняк.

В Одесі під час відкриття новорічної ялинки включили російський шансон (відео: YouTube)

Варто зазначити, що на урочистому вечорі зібралося багато глядачів з дітьми. При цьому на більшості з них не було захисних масок.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни, але стався неприємний інцидент. На святковому дереві загорілася гірлянда, яка стала причиною пожежі.

На щастя, загоряння вдалося швидко ліквідувати, і вечір продовжився у святковій атмосфері.

Ми також писали про те, що в центрі Чаплинки Херсонській області на міській площі згоріла головна ялинка. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Попередньо встановлено, що умисного підпалу не було. Це також підтверджує і відео людей, які перебували біля ялинки. Полум'я почало поширюватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів.

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