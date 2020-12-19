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У Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежа

Київ, Субота 19 грудня 2020 20:37
У Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежа
У Києві запалили головну ялинку країни (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. При цьому про правила безпеки схоже, що забули, оскільки на дереві загорілася гірлянда і почалася пожежа.

Декорації новорічної ялинки зайнялися, але пожежу швидко загасили. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна" з місця події.

У Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежа

У Києві запалили головну ялинку країни (фото: РБК-Україна)

На Софійській площі попалили головну ялину. А вона взяла і трошки загорілась (герлянда).

Posted by Сергій Грішин on Saturday, December 19, 2020

У Києві запалили головну ялинку країни і почалася пожежа (відео: facebook.com/grishyn)

Варто зазначити, що біля ялинки зібралося чимало людей. При цьому багато хто був без захисних масок. Також між людьми не було ніякої безпечної соціальної дистанції.

У Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежаУ Києві запалили головну ялинку країни: загорілася гірлянда і почалася пожежа

У Києві запалили головну ялинку країни (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що після скандалу з капелюхом, якою прикрасили ялинку, святкове дерево на Софійській площі змінило свій стиль. На нього встановили традиційну зірку.

Нове прикраса у формі зірки виготовили за три дні. Зірка зроблена з алюмінію і гірлянд трьох кольорів. Її висота становить 4 метри, а важить вона 60 кілограмів. Ціна такого святкового прикрашання обійшлося у 75 тисяч гривень, а капелюх, який спочатку хотіли поставити, але його розкритикували, коштує 70 тисяч гривень.

Сама ж ялинка обійшлася майже в три мільйони гривень. Це без прикрас і монтажу. Частина суми оплатять спонсори та меценати.

Ми також писали про те, під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка на міській площі через замикання контактів на гірлянді. При цьому люди знімали відео, сміялися і позували на тлі палаючого дерева.

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