В Одессе на открытии елки играл российский шансон

В Одессе во время открытия новогодней елки включили шансон (иллюстративное фото: pixabay.com)

В субботу, 19 декабря, новогоднюю елку также зажгли и в Одессе. Ее установили возле городской мэрии на Думской площади. После официальной части открытия одесситам включили российский шансон.

Сначала перед местными жителями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Александра Салика, музыканты которого перевоплотились в Дедов Морозов. Об этом сообщает издание "Думская".

Оркестр исполнил праздничные мелодии, а потом перед мэрией зажегся небольшой фейерверк. После этого из колонок начался доноситься блатняк.

В Одессе во время открытия новогодней елки включили российский шансон (видео: YouTube)

Стоит отметить, что на торжественном вечере собралось много зрителей с детьми. При этом на большинстве из них не было защитных масок.

Напомним, сегодня в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны, но произошел неприятный инцидент. На праздничном дереве загорелась гирлянда, которая стала причиной пожара.

К счастью возгорание удалось быстро ликвидировать, и вечер продолжился в праздничной атмосфере.

Мы также писали о том, что в центре Чаплинки Херсонской области на городской площади сгорела главная елка. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это также подтверждает и видео людей, которые находились возле елки. Пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров.