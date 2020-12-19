Під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка: люди знімали на відео, сміялися та позували

Під Херсоном згоріла новорічна ялинка на міській площі через замикання контактів на гірлянді. Інцидент стався пізно ввечері в центрі Чаплинки - святкове дерево було встановлено біля Будинку культури.
На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Про це 19 грудня передали в прес-службі поліції Херсонської області.
Правоохоронці спільно з працівниками служби з надзвичайних ситуацій з'ясовують деталі події та обставини займання хвойної красуні.
Також слідчо-оперативна група опитала свідків.
В Чаплинці згоріла новорічна ялинка на площі (фото: hr.npu.gov.ua)
"З отриманих показів попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі", - йдеться в повідомленні.
Так, основною версією займання називають коротке замикання контактів на електропроводі святкової гірлянди.
У мережі показали відео, як у Чаплинці палала головна новорічна ялинка (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)
Ролик зняли очевидці події, які встигли не тільки відзняти кадри з палаючим деревом, але і посміятися та попозувати на тлі пожежі.
Відео: У Чаплинці згоріла новорічна ялинка через замикання на гірлянді
Зазначається, що рятувальники змогли загасити полум'я за 15 хвилин, однак від 6-метрової штучної ялинки після пожежі залишився тільки каркас. Про це пише місцеве видання "Новий день".
Місцева влада вже запевнила що ялинку оперативно відновлять. На місці вже працює кран, і на каркас почали кріпити нові гілочки замість згорілих.
Поки ще не відомо, чи буде це сосна, чи знову пластик.
Місцеві жителі приносять ялинкові іграшки.
У Чаплинці від згорілої головної новорічної ялинки залишився тільки каркас (фото з соцмережі)
Раніше повідомлялося, що на святі у курортному Трускавці з ялинки почав валити густий дим, що не на жарт налякало людей.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники розповіли, як запалити ялинку та не закоротити проводку на новорічні свята.
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