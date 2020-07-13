Екологічна катастрофа в Миколаєві: масло полилося в лиман

Витік масла в порту Миколаєва (Колаж РБК-Україна)

У порту Миколаєва сталася аварія труби і в воду витекло рослинне масло

В Миколаївському морському порту стався витік олії й це стало причиною забруднення акваторії. Сталося пошкодження труби.

Аварія труби сталася на терміналі для перевантаження наливних вантажів в районі четвертого причалу. Як повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, витік масла призвів до забруднення акваторії Дніпровсько-Бузького лиману.

"Вчора в Миколаївському морському торговому порту сталося пошкодження трубопроводу на терміналі для перевантаження наливних вантажів. В результаті стався розлив масла в районі 4 причалу, що призвело до забруднення акваторії Дніпровсько-Бузького лиману", - написав Мальований на своїй сторінці в Facebook.

В порту відзначили, що наслідки забруднення вже усунули з допомогою бонових загороджень.

"Це не дозволило поширитися рослинної олії в акваторії Миколаївського морського порту. У роботу було запущено спеціалізоване судно т/х "МНМС-101", із використанням сорбентних матеріалів", - повідомили в пресслужбі Миколаївського торгового порту.

У Миколаєві у воду потрапила рослинна олія (Фото: facebook.com/AndriyMalovany)

Варто відзначити, що область поразки рослинною олією склала 400 м кв. акваторії. Фахівці екологічної інспекції взяли проби води в місці забруднення, щоб визначити, наскільки сильно витік масла вплинув на навколишнє середовище.

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