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В Одесі сталася екологічна катастрофа: купатися у воді заборонено

STYLERЖиття    21.06.2020 - 16:42
В Одесі сталася екологічна катастрофа: купатися у воді заборонено
Пляж в Одесі (фото: РБК-Україна)

В Одесі сталася екологічна НП

В Одесі сьогодні, 21 червня, сталася екологічна катастрофа. Річ у тім, що узбережжя пляжу "Дельфін" залило паливом із затонулого танкера "Делфі".

Пляма розрослася до великих розмірів, і поширилася в бік пляжу з купальниками. При цьому поки що невідомо, що стало причиною витоку. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

У департаменті міського господарства Одеської міськради заявили, що на місце інциденту швидко доставили сорбент і розлив палива вдалося локалізувати.

В Одесі сталася екологічна катастрофа: купатися у воді заборонено

В Одесі із затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо (фото: dumskaya.net)

Зараз відпочивальникам пояснюють, що купатися в море не можна. Фахівці роблять перевірку якості води.

В Одесі сталася екологічна катастрофа: купатися у воді заборонено

В Одесі із затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо (фото: dumskaya.net)

Варто зазначити, що танкер затонув біля берега ще 22 листопада 2019 року. Місцева влада обіцяла, що прибере судно ще до початку курортного сезону, але ніхто цю обіцянку не виконав.

Нещодавно губернатор Одеської області Максим Куций заявив, що судновласнику запропонували підняти затонулий танкер за допомогою повітряних балонів. Оскільки судно практично повністю затоплено і його занесло піском, то за допомогою наявних плавкранів і суден витягнути його не вдасться.

Нагадаємо, в Україні назріває серйозна екологічна катастрофа.

Раніше повідомлялося про те, що Крим спіткала екологічна катастрофа.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Одесаэкологическая катастрофа
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