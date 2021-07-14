У центрі Одеси обвалилася частина будинку
В Одесі на Соборній площі сьогодні вранці обвалилася частина фасаду старого будинку. Каміння з історичної будівлі впали на тротуар, постраждалих в результаті інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".
"Значна частина карниза на Соборній площі, 4 звалилася вранці 14 липня. В результаті обвалу ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що частина фасаду, яка обвалилася зі старого будинку обірвала електропроводи та пошкодила вивіски, які знаходилися в закладах будівлі.
Вказано, що цей дім був побудований в 1873-74 роках, а зараз являється історичною пам'яткою місцевого значення.
Як зазначили у департаменті міського господарства, обвал стався на площі 10 кв. м.
"На місце оперативно виїхало керівництво департаменту міського господарства, о 10:30 працівники ЖУ "Ренесанс-92" приступили до збирання уламків карниза з тротуару", - додають у департаменті.
Фото: у центрі Одеси обвалилася частина будинку (Демʼян Ганул/Telegram-канал)
Сьогодні о 8:10 год рухнув фасад на вул. Соборній площі 4, в самому серці Одеси. Геннадий Труханов ваше щастя що ніхто з містян та гостей міста не постраждав. Поки в місті «Доверяй делам» то жити буде небезпечно! Відео моє, додаю.Posted by Дем'ян Ганул on Tuesday, July 13, 2021
Нагадаємо, нещодавно в Одесі обвалилося перекриття у двоповерховому будинку на вулиці Степова, в результаті чого загинула людина.