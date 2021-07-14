В Одесі на Соборній площі сьогодні вранці обвалилася частина фасаду старого будинку. Каміння з історичної будівлі впали на тротуар, постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

"Значна частина карниза на Соборній площі, 4 звалилася вранці 14 липня. В результаті обвалу ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що частина фасаду, яка обвалилася зі старого будинку обірвала електропроводи та пошкодила вивіски, які знаходилися в закладах будівлі.

Вказано, що цей дім був побудований в 1873-74 роках, а зараз являється історичною пам'яткою місцевого значення.

Як зазначили у департаменті міського господарства, обвал стався на площі 10 кв. м.

"На місце оперативно виїхало керівництво департаменту міського господарства, о 10:30 працівники ЖУ "Ренесанс-92" приступили до збирання уламків карниза з тротуару", - додають у департаменті.

Фото: у центрі Одеси обвалилася частина будинку (Демʼян Ганул/Telegram-канал)