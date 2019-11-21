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В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)

STYLERЖиття    21.11.2019 - 14:27
В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)
Шторм в Одесі: сильний вітер повалив дерева в місті (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Одеси постраждали від сильного шторму

Сьогодні, 21 листопада, сильний шквальний вітер, швидкість якого досягала 24 км/годину, повалив кілька дерев у різних районах Одеси. Також пошкоджені авто і лінії електропередач. Про це повідомляє офіційний сайт міста.

В результаті сильного вітру в Одесі повалені 8 дерев та 4 великі гілки. Крім того, в місті 9 обривів електромереж. Також одне дерево впало на автомобіль.

В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)

Шторм в Одесі (фото: omr.gov.ua)

Дерева попадали на просп. Добровольського (10-я лінія), вул. Катерининська вул кут. Єврейської, Хаджибійська дорога (біля школи), вул. Хімічна, пер. Місячний, 4, пл. Десятого квітня кут вул. Розкидайлівська (дерево на машині), вул. Варненська, 4, вул. Єлісаветинська.

В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)

Шторм в Одесі (фото: omr.gov.ua)

В даний час комунальники усувають наслідки негоди. Для цього залучено 4 автовишки та 4 трактори. При цьому близько 120 чоловік розпилюють і прибирають повалені дерева, а також дрібні гілки.

В Одесі потужний шторм повалив дерева і наробив багато біди (фото)

Шторм в Одесі (фото: omr.gov.ua)

Мерія міста закликає жителів і гостей Одеси не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач. Крім того, людей просять не виходити на вулицю без крайньої необхідності, оскільки шторм все ще не пройшов.

Шторм в Одесі (фото: usionline.com)

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 листопада, азовське узбережжя накрив сильний шторм, який підняв пісок і глину, перетворивши море в справжнє какао. При цьому пориви вітру були до 20 м/с.

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