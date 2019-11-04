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Майже кінець світу: на Європу обрушився потужний шторм (відео)

STYLERЖиття    04.11.2019 - 16:02
Майже кінець світу: на Європу обрушився потужний шторм (відео)
Шторм Амелі в Європі (Колаж РБК-Україна)

Найсильніший шторм зачепив відразу три європейських країни

Найсильніший шторм "Амелі" обрушився на узбережжя Західної Європи. Як повідомляють фахівці, швидкість вітру досягає 163 км/год, і буря знеструмила вже майже 140 тисяч будинків.

У деяких районах Іспанії та Італії припинено залізничне сполучення, так як дороги завалені деревами, що обрушилися. Річка Вару в регіоні Лігурія, Італія, вийшла з берегів і затопила навколишні будинки і дороги. У Сан-П'єтро зсув зруйнував дорогу і відрізав від цивілізації жителів 60 будинків.

Ураган "Амелі" в Європі (Відео: YouTube/AFP)

На південному заході Франції були зафіксовані гігантські хвилі, а дерева просто виривало з корінням із землі. 14 департаментів були переведені в стан повної готовності, так як крім сильних поривів вітру на регіон обрушився проливний дощ.

Шторм "Амелі" наробив лиха в Європі (YouTube/euronews)

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки – знеструмлені міста і заблоковані дороги. Через зливу багато водіїв потрапили в пастку і більше двох десятків машин застрягли у потопі в очікуванні допомоги.

Також обвалився дах казино, затоплено будинки і підвали. Через дерева, що вирвало з корінням, постраждало три людини – вони всі були госпіталізовані до місцевих лікарень.

Шторм "Амелі" у Європі (YouTube/Sud Ouest)

Одна людина загинула – 37-річна мешканка Майорки постраждала від дерева в міському парку. Врятувати її, на жаль, не змогли.

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