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В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 14:27
В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)
Шторм в Одессе: сильный ветер повалил деревья в городе (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Одессы пострадали от сильного шторма

Сегодня, 21 ноября, сильный шквальный ветер, скорость которого достигала 24 км/час, обрушил несколько деревьев в разных районах Одессы. Также повреждены авто и линии электропередач. Об этом сообщает официальный сайт города.

В результате сильного ветра в Одессе повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки. Кроме того, в городе 9 обрывов электросетей. Также одно дерево упало на автомобиль.

В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)

Шторм в Одессе (фото: omr.gov.ua)

Деревья попадали на просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининская угол ул. Еврейской, Хаджибейская дорога (возле школы), ул. Химическая, пер. Лунный, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненская, 4, ул. Елисаветинская.

В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)

Шторм в Одессе (фото: omr.gov.ua)

В данное время коммунальщики устраняют последствия непогоды. Для этого привлечены 4 автовышки и 4 трактора. При этом около 120 человек распиливают и убирают упавшие деревья, а также мелкие ветки.

В Одессе мощный шторм повалил деревья и наделал много беды (фото)

Шторм в Одессе (фото: omr.gov.ua)

Мэрия города призывает жителей и гостей Одессы не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач. Кроме того, людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости, поскольку шторм все еще не прошел.

Шторм в Одессе (фото: usionline.com)

Напомним, что в пятницу, 15 ноября, азовское побережье накрыл сильный шторм, который поднял песок и глину, превратив море в настоящее какао. При этом порывы ветра были до 20 м/с.

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