В Одесі море змінило колір, а вночі світиться: названа причина феномену

Море в Одесі змінило колір і світиться вночі (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Морі в Одесі стало небезпечним для купання і вживання молюсків, виловлених з нього

В Одесі море змінило колір, а вночі світиться. Цей феномен називається "червоний приплив" і фахівці не радять купатися в ньому.

Таке явище виникає через розмноження одноклітинних водоростей. Вода стає бурою, а по ночах можна спостерігати світло-блакитне світіння. Про це пише Галина Теренько в Facebook.

Явище спостерігалося на початку жовтня біля Одеського морського порту, міста Южне, Коблево, Дофіновського лиману, а також в Крижанівці. Фітопланктонологи не рекомендують у цей час не тільки купатися, але і вживати в їжу молюсків, яких виловили в цей період.

Морі в Одесі стало бурого кольору (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Річ у тому, що водорості, які викликають таке забарвлення, потенційно токсичні. В регіонах, де часто відбувається це явище, як правило, підвищена кількість людей з хворобою Паркінсона.

Галина Теренько розповідає, що в першу ніч після збору проб води, лабораторні мензурки сяють в приміщенні, немов лампочки. А ось вдень вода має бурий колір через червоний і оранжевий пігменти.

В Одесі море світиться ночами (фото: facebook.com/galyna.terenko)

Надмірна активність одноклітинних викликана відсутністю якої-небудь фільтрації прибережних зон Одеси, а також високою температурою води і сильними опадами.

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