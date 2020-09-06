На популярному українському курорті нова біда: сумне фото

Дельфін (ілюстративне фото: canva.com)

У мережі засмучені смертю дельфіна

В Одеській області, в місті Чорноморськ прибоєм викинуло мертвого дельфіна на один з пляжів курорту. Більшість екологів пов'язують підвищення смертності дельфінів з витоком нафти з танкера Delfi. Відповідне фото було опубліковано в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Чорноморську на берег викинуло мертвого дельфіна (фото: Одеса INFO)

Варто зазначити, що після аварії з затонулим танкером Delfi все море біля пляжів Одеси було покрито нафтовою плівкою. Експерти розповіли про те, що одна крапля нафтопродуктів розпливається по поверхні води більше, ніж на квадратний метр. Звичайно ж шкода природі є, але вона не настільки критична. З часом бактерії, які використовують нафтопродукти для своєї життєдіяльності, утилізують невелику кількість палива.

У цьому році в мережі все частіше стали з'являтися знімки, що свідчать про порушення екосистеми Чорного й Азовського морів. Туристи все частіше стали надсилати знімки мертвих дельфінів, медуз аномальних розмірів і в аномальній кількості. Також відпочиваючі неодноразово скаржилися на морських бліх і величезну кількість водоростей, викинутих на берег. Гірше всього ситуація протягом минулого літа була в акваторії Азовського моря біля курорту Кирилівка.

Нагадаємо, капітана затонулого танкера в Одесі засудили до обмеження волі.

Також ми писали, що у Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочиваючими.