Одесский шеф-повар поделился оригинальным рецептом салата из свеклы. Гарантированно вкусно!
Одесский шеф-повар Андрей Величко поделился рецептом витаминного салата из запеченной свеклы и греческого йогурта. Такое блюдо быстрое в приготовлении и еще очень вкусное.
Рецепт кулинарный блоггер опубликовал в Facebook.
Салат со свеклой и йогуртом
"Сегодня хочу поделиться рецептом очень удачного салата с запеченной или отварной свеклой. С одной стороны он прост в приготовлении, а с другой - с очень гармоничным и удачным вкусом. Ведь сочетание сладкой свеклы и в меру кислого йогурта, да еще и с ароматом трав и с хрустящей текстурой - гарантированно вкусно", - написал кулинар.
Ингредиенты для салата на 4 порции:
- 3 свеклы среднего размера
- 50 г грецких орехов
- 200 г греческого 10% йогурта
- Зелень кинзы и мяты или любая другая зелень
- 2 ст. ложки оливкового масла
Для заправки
- 2 ст. ложки горчицы в зернах
- 1 ч. ложки острой горчицы
- 1 ст. ложка меда
- 1 ч. ложка фруктового уксуса
- 4 ст. ложки оливкового масла
- соль, перец
Как приготовить:
Подготовьте свеклу. Это самый длинный, но очень легкий шаг. Отварите или запеките свеклу. Если нет времени на это, то можно купить в магазине уже готовую свеклу в вакуумной упаковке.
Очистите плод и нарежьте небольшими треугольниками размером 3-4 см.
Приготовьте заправку. Универсальная медово-горчичная хорошо подходит к многим салатам. В миске смешайте все ингредиенты кроме оливкового масла. Кстати, его можно заменить ароматным маслом, конопляным маслом или маслом виноградных косточек. Венчиком быстро размешайте горчицу с медом и уксусом и постепенно вливайте масло тонкой струйкой.
Посолите и поперчите по вкусу. Должна получиться сбалансированная, кисло-сладкая заправка с горчичной ноткой.
На широкую плоскую тарелку выложите нарезанную свеклу. Слегка посолите и покропите оливковым маслом. Полейте медово-горчичной заправкой.
Сверху в нескольких местах выложите нейтральный йогурт. Посыпьте блюдо подсушенными и измельченными грецкими орехами и листьями свежей ароматной зелени.
Приятного аппетита!
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