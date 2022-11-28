Постное меню: как приготовить ароматный грибной суп по традиционному рецепту
Как приготовить суп из сушеных грибов (фото: freepik.com)
Традиционно грибной суп готовили во время поста. Он питателен и хорошо насыщает организм белками, что особенно важно при отказе от животной пищи.
Как приготовить ароматный постный суп из сушеных грибов, рассказываем в материале Styler .
Грибной суп на заправке из муки
Суп из сушеных белых грибов - одно из лучших блюд во время поста. Он не нуждается в особых специях, поскольку грибы придают насыщенный аромат, а мучная заправка - густую консистенцию.
К классическому рецепту можно добавлять еще консервированную или вареную фасоль. Тогда суп станет еще более питательным.
Ингредиенты:
- 100 г сушеных белых грибов
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5 картофелин
- 1 ст. ложка муки
- 2 ст. ложки масла
- соль по вкусу
Как приготовить:
- Сушеные белые грибы намочите на 3 часа, чтобы они разбухли. Затем промойте в проточной воде и нарежьте.
- Грибной настой процедите через несколько слоев марли. Добавьте в него столько воды, чтобы общий объем был 3 л.
- Доведи до кипения. Тогда убавьте огонь, и варите грибы 40-50 минут. Когда в процессе варки они опускаются на дно кастрюли, это говорит о готовности.
- Нарежьте картофель небольшими кусками и добавьте в грибной суп картофель. Варите 10 минут.
- Измельчите лук и на масле в сковороде готовьте в течение 5 минут. Тогда добавьте натертую на большой терке морковь и жарьте 3-5 минут.
- К заправке добавьте муку, перемешайте и держите на огне еще 2-3 минуты.
- Добавьте поджарку в суп, посолите и варите еще 10 минут.
- Перед подачей грибной суп должен настояться не менее 10 минут. Если нет поста, то его можно добавить еще сметану.
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