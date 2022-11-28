Постное меню: как приготовить ароматный грибной суп по традиционному рецепту

Традиционно грибной суп готовили во время поста. Он питателен и хорошо насыщает организм белками, что особенно важно при отказе от животной пищи.

Как приготовить ароматный постный суп из сушеных грибов, рассказываем в материале Styler .

Грибной суп на заправке из муки

Суп из сушеных белых грибов - одно из лучших блюд во время поста. Он не нуждается в особых специях, поскольку грибы придают насыщенный аромат, а мучная заправка - густую консистенцию.

К классическому рецепту можно добавлять еще консервированную или вареную фасоль. Тогда суп станет еще более питательным.

Ингредиенты:

100 г сушеных белых грибов

1 луковица

1 морковь

5 картофелин

1 ст. ложка муки

2 ст. ложки масла

соль по вкусу

Как приготовить: