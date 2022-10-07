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Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов

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Одесская область, Пятница 07 октября 2022 22:51
Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов Фото: орлан белохвост померялся силами с кудрявым пеликаном в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/rusevivan)
Автор: Владимир Костырин

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области экологи зафиксировали битву за добычу между двумя краснокнижными крылатыми великанами - морским орлом и кудрявым пеликаном, хотя обычно представители этих видов не конкурируют между собой. Но не в этот раз.

Об этом 7 октября рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в своем Facebook.

Ожесточенная схватка пернатых на побережье за рыбу попала в объектив фотокамеры.

Эколог отметил, что размах крыльев как у морского орла (орлан белохвост), так и у кудрявого пеликана составляет почти 3 метра.

"Оба вида занесены в высший статус охраны - в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Это великаны нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы", великаны Украинского Причерноморья", - рассказал Русев.

Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов

Кудрявому пеликану пришлось постоять за добытую рыбу, на которую позарился орлан белохвост (фото: facebook.com/rusevivan)

Эколог добавил, что такие пернатые исполины редко конкурируют в природе, но "вот здесь, на фото, вы можете увидеть как шла борьба" птиц за добычу.

Кудрявый пеликан увидел рыбу издалека и пытался ее схватить. На ситуацию обратил внимание орлан белохвост, который в это время кружил в небе.

"И увидев, что пеликан пытается схватить рыбу, орлан пикирует и пытается схватить добычу пеликана. Но рыба выпала в воду и пока не досталась никому", - описал схватку Русев.

Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великановУкраинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великановУкраинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов

Сражение морского орла (орлана белохвоста) с кудрявым пеликаном зафиксировано в природном парке "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

Напомним, прошлой осенью было зафиксировано, как впервые в истории белый медведь убил и сожрал северного оленя, и исследователи показали эти драматические кадры.

Добавим, перед этим появилось шокирующее видео, как в Австралии крокодил-гигант выбрался на пляж и съел двух акул на глазах у людей.

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Одесса тварини Тузловские лиманы