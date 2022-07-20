ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанія Meta подасть до суду проти корпорації Цукерберга: що сталося

Новость на русском →
Середа 20 липня 2022 12:33
Компанія Meta подасть до суду проти корпорації Цукерберга: що сталося Фото: Марк Цукерберг, засновник компанії Meta (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta, яка більше 12 років спеціалізується на створенні інтерактивних артінсталяцій, заявила про намір подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга Meta через порушення своєї торгової марки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

В компанії стверджують, що зміна назви корпорацією, яка сталась у жовтні 2021 року, негативно вплинула на її бізнес. Водночас компанія зіткнулась з труднощами, пов'язаними з наданням своїх послуг, а деякі зі споживачів асоціювали її послуги з токсичністю через скандальну репутацію корпорації та Facebook.

"28 жовтня 2021 року Facebook присвоїв собі наш торговий знак та назву Meta, у створення яких ми протягом 12 років вклали кров, піт та сльози. Сьогодні, після восьми місяців безуспішних спроб мирно домовитися з Facebook, ми не маємо іншого вибору, окрім як подати на неї до суду", - пише пресслужба компанії.

Компанія має торговий знак на свою назву. Однак, видання вважає, що Meta матиме також нелегку боротьбу в суді, оскільки корпорація Цукерберга вже давно подала заявки на безліч марок, серед яких окремі бренди для соцмереж і месенджерів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень