Компанія Meta подасть до суду проти корпорації Цукерберга: що сталося

Компанія Meta, яка більше 12 років спеціалізується на створенні інтерактивних артінсталяцій, заявила про намір подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга Meta через порушення своєї торгової марки.

В компанії стверджують, що зміна назви корпорацією, яка сталась у жовтні 2021 року, негативно вплинула на її бізнес. Водночас компанія зіткнулась з труднощами, пов'язаними з наданням своїх послуг, а деякі зі споживачів асоціювали її послуги з токсичністю через скандальну репутацію корпорації та Facebook.

"28 жовтня 2021 року Facebook присвоїв собі наш торговий знак та назву Meta, у створення яких ми протягом 12 років вклали кров, піт та сльози. Сьогодні, після восьми місяців безуспішних спроб мирно домовитися з Facebook, ми не маємо іншого вибору, окрім як подати на неї до суду", - пише пресслужба компанії.

Компанія має торговий знак на свою назву. Однак, видання вважає, що Meta матиме також нелегку боротьбу в суді, оскільки корпорація Цукерберга вже давно подала заявки на безліч марок, серед яких окремі бренди для соцмереж і месенджерів.