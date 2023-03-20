В Одессе снова "какая разница": в местной пекарне отказались обслуживать клиентку на украинском
В Одессе разгорелся новый скандал в одной из местных пекарен. В заведении посетительницу отказались обслуживать на украинском языке, чем нарушили языковой закон.
Об этом сообщил общественный деятель Демьян Ганул у себя на странице в Facebook.
Детали нового языкового скандала
В Одессе клиентка зашла в помещение пекарни и хотела снять на видео то, что там играет российская музыка. Такое поведение возмутило работницу заведения и она запретила ей это снимать.
Между девушками возникла словесная перепалка. Клиентка попросила обслуживать ее на украинском языке, ведь в стране действует языковой закон, обязывающий предоставлять услуги клиентам на государственном языке.
Девушка подчеркнула, что не понимает, что говорит работница на русском и повторно сделала замечание о нарушении языкового закона.
В свою защиту работница говорила, что живет в свободной стране и разговаривает на удобном для нее языке.
Нарушительницу заставили извиниться
"Сегодня утром товарищ из Киева мне сбросил видео конфликта, я оперативно установил заведение и зашел гости. После проведения беседы по законодательству Украины и коротенького урока по украинскому языку продавщица попросила прощения и пообещала, что такое больше не повторится", - отметил Ганул.
При этом он подчеркнул, что в заведении все по-украински, вывеска, меню, реклама, а теперь и персонал.
"Люди должны понять, что украинский язык - это атрибут государства на уровне герба и флага. За эти символы люди отдают жизнь", - добавил Демьян.
Также он прикрепил видео конфликта и слова прощения работницы пекарни.
Под постом активиста в Facebook люди оставляют возмутительные комментарии. Кое-кто отмечает, что извинение работницы было скупым и неискренним.
"Пусть понимают что больше "какая разница" и "я буду говорить как хочу" не проходит. Надо иметь уважение к своей стране и хотя бы на работе общаться по-государственному. Людей даже война ничему не учит, к сожалению", - написала одна из пользователей Facebook.
Ранее мы делились деталями языкового скандала в Киеве, в который попала участница программы "Від пацанки до панянки".
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