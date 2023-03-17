"Буду говорить по-русски": участница "Від пацанки до панянки" попала в языковой скандал (видео)

Участница шоу "Від пацанки до панянки" и "Супермама" Ирина Слюнько попала в языковой скандал с соседями своего жилого квартала. Женщина заявила, что не будет разговаривать на украинском, а также презирает тех, кто говорит на государственном языке.

Языковой скандал с участием Ирины Слюнько

Женщина отправила голосовое сообщение в чат с соседями в мессенджере, где начала высказывать свое мнение по поводу украинского языка.

"Я всю жизнь прожила в Херсоне. Я училась в русскоязычной школе. Я разговаривала и буду разговаривать на русском. И поверьте мне. То, что вы пишете, что у нас есть украинский язык. Но мне так по**й, честно говоря", - сказала она.

После этих слов Ирина принялась унижать других участников чата за их позицию.

Стоит также отметить, что голос женщины звучит не слишком трезвым.

Интересно, что когда Ирина принимала участие в реалити-шоу "Супермама", она хвасталась соперницам жилым кварталом, где проживает. А сейчас выбрала позицию унизить других жителей.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Что известно об Ирине Слюнько

Она принимала участие в украинских телешоу "Від пацанки до панянки", "Пацанки. Нове життя" и "Супермама".

Зрителям она запомнилась своей непосредственностью и легкостью. Однако в то же время шокировала тем, что позволяет своему несовершеннолетнему сыну курить. А во время встречи с участницами проекта "Супермама" предложила женщинам с самого утра пить шампанское, что они не радостно восприняли.

Ирина Слюнько (фото: instagram.com/irasliunko)