В Киеве назревает громкий скандал из-за директрисы школы. У нее российский паспорт и сын-гауляйтер

В одной из школ Киева назревает громкий скандал из-за директора школы, у которой есть российский паспорт. Она выехала во временно оккупированный Крым в начале войны и бросила свое место работы, а вернулась только через полгода.

Как утверждает автор публикации, директриса киевской школы №292 Ольга Слободенюк, выехала из Украины в самом начале полномасштабного вторжения России. Выехала она на территорию временно оккупированного Крыма, в город Евпатория.

Сын Слободенюк - заместитель прокурора города Евпатория, а у отца, дочери и сестры - есть российские паспорта. Также указывается, что и экс-директора школы также есть российский паспорт.

До войны Ольга Слободенюк возглавляла школу около 6 лет. Якобы она бросила учебное заведение на произвол судьбы и вернулась только в июле 2022 года.

Более того, в социальных сетях есть фотографии, где Ольга веселится в одном из ресторанов Евпатории, а ее дочь в кокошнике и бусами из бубликов отмечает Масленицу.

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"Шевченковский суд города Киева восстановил в должности эту особу, по решению суда город должен выплатить компенсацию за прогулянную работу в размере 100 000 гривен, за то, что "должностное лицо" покинула вверенное ей заведение образования, коллектив и наших с вами детей на произвол судьбы", - указывается в сообщении.

Скорее всего, директор школы был уволен, так как отсутствовал на рабочем месте. И увольнение прошло с нарушением процедуры. Поэтому Слободенюк подала в суд, чтобы ее восстановили в должности и выплатили компенсацию.

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В комментариях также указывается, что Ольга Слободенюк выехала из Крыма весной 2014 года, когда началась оккупация. Она полностью перешла на украинский язык и разрывалась между школой и семьей, которая осталась в Евпатории.

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