"На нашей земле всю жизнь были рубли": в Одессе женщина скандалила из-за украинского языка

В Одессе женщина затеяла скандал в гостинице - ее возмутило общение персонала на украинском языке. Посетительница кричала, что в этом городе всегда говорили по-русски и на "наших землях все жизнь были рубли". Этими словами она довела одну из работниц отеля до слез.

Почему разгорелся скандал

На видео слышно, как работницы отеля обсуждают с клиенткой завтрак - они общаются на украинском, а она отвечает им на русском. После фразы женщины об оплате рублями девушки поправили ее, сказав, что у нас гривны, а не рубли.

Посетительница возмутительно заявила, что "это одно и то же". И что "на нашей земле всю жизнь были рубли". Эти фразы довели одну из девушек до слез.

Также женщина говорила, что сомневается в том, что девушки местные, потому что разговаривают на украинском. А по словам посетительницы, Одесса всегда говорила по-русски.

Девушки пытались объяснить, что раньше также говорили "по-одесски", а сейчас сознательно переходят на украинский, поскольку живут в Украине. В ответ женщина кричала, что в Одессе молодежь так не разговаривает. И вообще, немодно говорить по-украински.

"Девушки! Ну, что вы, переобулись? Ну, стыдно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я хочу тебе"? Ну, это же колхоз!" - возмущалась женщина.

При этом она утверждала, что девушки не имеют права делать ей замечания и она "прославит" эту гостиницу, поскольку дружит с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

"Господи, не понтуйтесь, или уезжайте в Херсон. Или откуда вы там..." - такими словами завершила разговор женщина.

Скандалистка уже извинилась

Позже в сети опубликовали видео, на котором єта женщина просит прощения на украинском. Она заявила, что гривны назвала рублями по привычке еще с детства. И на самом деле, ничего не имеет против украинского языка и гривен.

Также отметила, что прощения она уже попросила у девушек и у всех, кого могли оскорбить ее слова. Свое извинение она завершила фразой "Слава Украине".