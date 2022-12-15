В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)

В Украине стартовали елочные базары, на которых можно купить лесную красавицу на новогодние праздники. Правда, цены на деревья "кусаются". Так, в Одессе купить елку - удовольствие, которое доступно не всем.

Сколько стоят в курортном городе елки, рассказали в одном из Telegram-каналов.

Сколько стоит елочка в Одессе?

Так, живая елка в Одессе стартует от 1300 гривен. Есть хвойные и по 3500 гривен, а есть и выше.

В Одессе цена на елки стартует от 1300 гривен (фото: Telegram/Odessa Info)

Сколько стоят елки в Киеве

По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:

Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр

Елочка (Происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр

Где можно будет купить елку

Все утвержденные мэрией ярмарки будут работать с 15 декабря. Всего таких ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.