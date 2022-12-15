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В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)

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Одесса, Четверг 15 декабря 2022 10:35
В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото) Фото: Сколько стоят елки в Одессе (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стартовали елочные базары, на которых можно купить лесную красавицу на новогодние праздники. Правда, цены на деревья "кусаются". Так, в Одессе купить елку - удовольствие, которое доступно не всем.

Сколько стоят в курортном городе елки, рассказали в одном из Telegram-каналов.

Сколько стоит елочка в Одессе?

Так, живая елка в Одессе стартует от 1300 гривен. Есть хвойные и по 3500 гривен, а есть и выше.

В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)В Одессе начали продавать елки по космическим ценам (фото)В Одессе цена на елки стартует от 1300 гривен (фото: Telegram/Odessa Info)

Сколько стоят елки в Киеве

По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:

Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр

Елочка (Происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр

Где можно будет купить елку

Все утвержденные мэрией ярмарки будут работать с 15 декабря. Всего таких ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.

Кстати, ранее мы писали о том, какую елку стоит выбрать для дома - живую или искусственную.

А еще рассказывали о том, где нужно поставить новогоднюю елку, чтобы она принесла удачу.

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