В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)
В Україні стартували ялинкові базари, де можна купити лісову красуню на новорічні свята. Щоправда, ціни на дерева "кусаються". Так, в Одесі купити ялинку – задоволення, яке доступне не всім.
Скільки коштують у курортному місті ялинки, розповіли в одному із Telegram-каналів.
Скільки коштує ялинка в Одесі?
Так, ялинка в Одесі стартує від 1300 гривень. Є хвойні і по 3500 гривень, а є й вище.
В Одесі ціна на ялинки стартує від 1300 гривень (фото: Telegram/Odessa Info)
Скільки коштують ялинки у Києві
За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:
Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр
Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр
Де можна буде купити ялинку
Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.
До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.
А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.