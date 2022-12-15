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В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)

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Одеса, Четвер 15 грудня 2022 10:35
В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото) Фото: Скільки коштують ялинки в Одесі (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стартували ялинкові базари, де можна купити лісову красуню на новорічні свята. Щоправда, ціни на дерева "кусаються". Так, в Одесі купити ялинку – задоволення, яке доступне не всім.

Скільки коштують у курортному місті ялинки, розповіли в одному із Telegram-каналів.

Скільки коштує ялинка в Одесі?

Так, ялинка в Одесі стартує від 1300 гривень. Є хвойні і по 3500 гривень, а є й вище.

В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)В Одесі почали продавати ялинки за космічними цінами (фото)В Одесі ціна на ялинки стартує від 1300 гривень (фото: Telegram/Odessa Info)

Скільки коштують ялинки у Києві

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:

Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр

Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр

Де можна буде купити ялинку

Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.

До речі, раніше ми писали про те, яку ялинку варто вибрати для дому – живу чи штучну.

А ще розповідали про те, де треба поставити новорічну ялинку, щоби вона принесла удачу.

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