Живая или искусственная: какую елку выбрать для дома

Совсем скоро начинается декада новогодних праздников, а значит, во многих домах будут мерцать яркие огни зеленых красавиц. Но не забудьте позаботиться о гирляндах не от розеток!

И вопрос в другом. Какую красотку выбирать: искусственную или живую? Styler разобрался и поможет сделать выбор.

Зимняя атмосфера

Если дерево хорошо украсить, то оно будет передавать новогоднее настроение хоть живое, хоть искусственное. Единственным отличием станет то, что настоящая елка еще и будет отдавать хвойный аромат по всей комнате.

Если вы уже приобрели искусственную, то не слишком беспокойтесь по этому поводу. Ведь можно приобрести специальные аромасвечки или палочки с запахом хвои. Еще одним вариантом может быть несколько ветвей елки в весе.

Вопрос цены

Сложно сказать, что искусственная, например, более дешевая. Ежегодно цены на елки изменяются в зависимости от разных факторов.

Стоимость живой может колебаться из-за количества выращенных, спроса, времени покупки, сорта и т.п. А искусственная может обойтись дороже с учетом размера, материала изготовления.

Если вы все-таки остановились на живом дереве, то обязательно убедитесь, что оно было выращено специально для будущей срубки, а не просто украдено браконьерами из леса.

Елочные ветки могут добавить аромат хвои (фото: Freepik)

Забота об окружающей среде

Этот вопрос достаточно спорный, потому что есть много аргументов "за" и "против".

Натуральное дерево выделяет фитонциды, подавляющие и убивающие бактерии, грибки и другие вредные микроорганизмы. Это оказывает положительное влияние на органы дыхания и нервную систему.

Относительно искусственных елок следует заметить, что они имеют срок годности - у всех разный. После его завершения они становятся токсичными для человека.

Дешевые искусственные деревья изготовляют из низкокачественного материала, используя некачественные клеи. Эти продукты химической промышленности выделяют летучие токсичные химические вещества, которые могут вызвать аллергию, отрицательно влияют на дыхательные пути, нервную систему и здоровье в целом.

А вот вопрос переработки дерева остается за вами, а мы предоставим простую математику. От живой елки в атмосферу выбросится примерно три килограмма углекислого газа, а от искусственной - восемь.

И небольшое бытовое замечание: когда выносите искусственную елку, ее иглы не посыпятся, а вам не придется долго убирать, чего не скажешь о живой.

Как выбрать искусственную елку?

Не покупайте слишком дешевое изделие. Дешевые материалы - это некачественные материалы, которые вредят вашему здоровью. К тому же качественное изделие не должно обладать резким химическим запахом.

Желательно, чтобы елка была сделана в Украине и без использования сырья из-за границы. Таким образом ваша покупка причинила минимальный ущерб среде.

Внимательно осмотрите надежность крепления игл к веткам и веткам к стволу. От этого зависит срок эксплуатации, а также можно проверить качество изделия.

Если у вас нет места для хранения целого дерева, то выбирайте разлагающееся.

При выборе любой елки учитывайте ее размеры (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как выбрать живую елку?