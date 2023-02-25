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В Одессе готовятся к открытию МакДональдса: названы сроки

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Одесса, Суббота 25 февраля 2023 20:45
В Одессе готовятся к открытию МакДональдса: названы сроки МакДональдс в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе готовятся к возобновлению работы ресторанов быстрого питания МакДональдс, которые закрыли свои двери для посетителей год назад, 24 февраля 2022 года.

Что известно об открытии заведений питания - в материале Styler ниже.

Когда планируется открытие

В Telegram-канале одесского издания Думская отмечается, что ресторан может заработать уже в марте-апреле.

"Мак откроется в... По данным "Думской", МакДональдс в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал. Ждете?" – говорится в сообщении.

Какие рестораны могут заработать

Согласно данным, указанным на сайте ресторана, заработать могут почти половина заведений города. А именно "маки" на:

  • проспекте Добровольского, 116а
  • Червоном переулке, 1
  • улице Пантелеймоновской, 17б
  • площади Независимости, 1

В Одессе готовятся к открытию МакДональдса: названы сроки

Скриншот

Всего до войны в Одессе работало 9 ресторанов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину вся сеть МакДональдса была закрыта.

Осенью 2022 года часть ресторанов возобновила свою деятельность - открылись заведения в Киеве, Львове и других городах.

Читайте также, какие рестораны МакДональдс работают в Киеве.

Кроме того, узнайте, как дома приготовить вишневый пирог, как в МакДональдсе.

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