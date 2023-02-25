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В Одесі готуються до відкриття МакДональдсу: названо терміни

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Одеса, Субота 25 лютого 2023 20:45
В Одесі готуються до відкриття МакДональдсу: названо терміни МакДональдс в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі готуються до поновлення роботи ресторанів швидкого харчування МакДональдс, які зачинили свої двері для відвідувачів рік тому, 24 лютого 2022 року.

Що відомо про відкриття закладів харчування - в матеріалі Styler нижче.

Коли планується відкриття

В Telegram-каналі одеського видання Думская, зазначається, що ресторан може запрацювати вже в березні-квітні.

"Мак відкриється в... За даними "Думської", МакДональдс в Одесі може відкритися у березні-квітні. Нині у фаст-фуд активно набирають персонал. Чекаєте?" - говориться в повідомленні.

Які ресторани можуть запрацювати

Згідно з даними, вказаними на сайті ресторану, запрацювати можуть майже половина закладів міста. А саме "маки" на:

  • проспекті Добровольського, 116а
  • Червоному провулку, 1
  • вулиці Пантелеймонівській, 17б
  • площі Незалежності, 1

В Одесі готуються до відкриття МакДональдсу: названо терміни

Скриншот

Всього до війни в Одесі працювало 9 ресторанів. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вся мережа МакДональдс була закрита.

Восени 2022 року частина ресторанів відновила свою діяльність - відкрилися заклади у Києві, Львові та інших містах.

Читайте також, які ресторани МакДональдс працюють у Києві.

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