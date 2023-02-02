В Киеве открылись новые МакДональдсы: адреса заведений
МакДональдс открыл еще три ресторана своей сети в Киеве. Все они размещены в активных локациях столицы.
Где именно снова функционируют "маки" - читайте ниже в материале Styler.
Адреса открытых МакДональдсов
Ко всем ранее открытым заведениям быстрого питания присоединились "маки" на:
- улице Борщаговской, 2-б (возле Центрального ЗАГСа)
- улице Ползунова, 6 (Южный железнодорожный вокзал)
- улице Георгия Кирпы, 5-а (Южный ж/д вокзал)
Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.
Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.
МакДональдс на улице Кирпы (фото: пресс-служба)
Какие еще МакДональдс работают
- просп. Гагарина, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- ул. Гришко, 7
- ул. Вышгородская, 33-а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Палладина, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонский, 26-а
- ул. Е. Сверстюка, 1
- просп. Победы, 138
- просп. Бажана, 8
- ул. Хоткевича Игната, 1-в
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Оноре де Бальзака, 2-а
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
- пл. Севастопольская, 1
- ул. Крещатик, 19-А
Теперь в Киеве работают 43 заведения популярной сети. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.
МакДональдс на улице Ползунова (фото: пресс-служба)
Как работают рестораны во время отключения света
Ранее администрация заведений сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать. Следить за ситуацией нужно за новостями государственных служб в вашем районе столицы.
Однако некоторые "маки" все же запустили работу во время отключений:
- Проспект Гагарина, 2-а
- Проспект Бажана, 3-б
- Ул. Гришко, 7
- Ул. Вышгородская, 33-а
- Ул. Большая Васильковская, 22
- Проспект Броварской, 27
- Проспект Палладина, 7-а
- Проспект Курбаса, 19-а
- Проспект Оболонский, 26-а
- Улица Е. Сверстюка, 1
- Проспект Победы, 138
- Проспект Бажана, 8
- Улица Хоткевича Гната, 1-в
Раньше мы рассказывали, почему украинцы так сильно ждали возвращения МакДональдс.
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