В Киеве открылись новые МакДональдсы: адреса заведений

МакДональдс открыл еще три ресторана своей сети в Киеве. Все они размещены в активных локациях столицы.

Где именно снова функционируют "маки" - читайте ниже в материале Styler.

Адреса открытых МакДональдсов

Ко всем ранее открытым заведениям быстрого питания присоединились "маки" на:

улице Борщаговской, 2-б (возле Центрального ЗАГСа)

улице Ползунова, 6 (Южный железнодорожный вокзал)

улице Георгия Кирпы, 5-а (Южный ж/д вокзал)

Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

МакДональдс на улице Кирпы (фото: пресс-служба)

Какие еще МакДональдс работают

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Палладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-а

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

пл. Севастопольская, 1

ул. Крещатик, 19-А

Теперь в Киеве работают 43 заведения популярной сети. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

МакДональдс на улице Ползунова (фото: пресс-служба)

Как работают рестораны во время отключения света

Ранее администрация заведений сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать. Следить за ситуацией нужно за новостями государственных служб в вашем районе столицы.

Однако некоторые "маки" все же запустили работу во время отключений: